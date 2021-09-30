Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi girişi mevkisinde Turan C. (20) idaresindeki 16 ANG 091 plakalı motosiklet ile Halim S'nin (40) kullandığı 16 AOY 340 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika