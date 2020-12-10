Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araçta hasar oluştu.
Ertuğrulgazi Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AZ 0871 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracı yol kenarına çeken sürücünün ilk müdahaleyi yaptığı yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede söndürüldü.
Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İnegöl'de seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika