Son dakika haber! İnegöl'de yollarda Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber! İnegöl'de yollarda Kovid-19 denetimleri sürüyor
03.12.2020 12:47
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte seyreden araçlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte seyreden araçlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki kişilerin maskelerinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Araç ve sürücü belgelerine de bakıldı.
Özel bir otomobilde yolcu kısmında bulunan ve maske takmayan 10 kişiye toplam 9 bin lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, araç belgeleri eksik olan 18 sürücüye toplam 12 bin lira ceza verildi.
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