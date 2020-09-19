Son dakika haber: İnegöl'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstünde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:59 - Kaynak: AA
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