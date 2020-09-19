Son dakika haber: İnegöl'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin üstünde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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