Evinin bahçesinde bıçaklanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinin bahçesinde bıçaklanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti

25.10.2022 11:23
Evinin bahçesinde bıçaklanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Gaziantep'te infaz koruma memuru Uğur Köylü, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İnfaz Koruma Memuru Uğur Köylü, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen kayınbiraderi M.G. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞU HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Uğur Köylü önce Nizip Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köylü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, M.G ve yanındaki 2 kişi olayın ardından kayıplara karıştı.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

İnfaz koruma memurunun eşi ile boşanma aşamasında olduğu ve yaşanan tartışma sonucu bıçaklandığı öğrenilirken Nizip Cumhuriyet Savcılı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bahçesinde bıçaklanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

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