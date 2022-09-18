Son dakika haber... İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri Bursa'ya getirildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri Bursa'ya getirildi (2)

18.09.2022 13:20
Son dakika haber... İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri Bursa'ya getirildi (2)

Son dakika gündem haberi: EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLERBursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen, İzmir'de dün düzenlenen operasyonla yakalanarak Bursa'ya getirilen MLKP üyesi 3 kişinin sağlık kontrolleri tamamlandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen, İzmir'de dün düzenlenen operasyonla yakalanarak Bursa'ya getirilen MLKP üyesi 3 kişinin sağlık kontrolleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nden çıkarılan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının failleri Seda Baykal, Dilek Aksu ve Mehmet Mustafa Uskar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanacak. 4 gün boyunca gözaltı işlemlerinin devam etmesi beklenen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edilecek.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


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Kaynak: DHA

İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri Bursa'ya getirildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri Bursa'ya getirildi (2) - Son Dakika
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