Son dakika haber: İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri adliyeye sevk edildi (2)

21.09.2022 18:41
Son dakika haber: İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDILARBursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında tespit edilen kamera görüntüleri, tanık beyanları ve parmak izi sonucu elde edilen deliller neticesinde söz konusu saldırıyı silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Seda Baykal, Dilek Aksu ve Mehmet Mustafa Uskar'ın gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin yakalanması amacıyla 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır. Söz konusu yakalama kararına istinaden yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin İzmir İli Dikili İlçesinde saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 17/09/2022 tarihinde yapılan operasyon neticesinde olayın failleri olan S.B. ve D.A. isimli şüphelilerle birlikte M.M.U. isimli şüpheli de yakalanarak 18.09.2022 tarihinde Bursa iline getirilmişlerdir. Yakalanan şüpheliler hakkında 4 gün süreyle gözaltına alınmaları kararı verilmiş, bu süre sonunda şüpheliler 21/09/2022 tarihinde adliyede hazır edilerek savunmalarının alınmasına müteakip, 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, talep doğrultusunda şüpheliler S.B., D.A., ve M.M.U. üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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