Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 67-64

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

1.PERİYOT: 14-24DEVRE: 30-363.PERİYOT: 50-49

ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, son anları nefes kesen mücadelede evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 67-64 yendi.İlk dakikalarda Munford ve Peters'ın basketleriyle etkili olan Bursa temsilcisine, Stimac'ın sayılarıyla cevap veren Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 8-11 önde geçti. Evans'ın da skor katısıyla hücumda ritim bulan İstanbul ekibi, İsmet Akpınar'dan da verim alınca periyodu 14-24 önde tamamladı.İkinci periyoda Oğuz'un basketleriyle başlayan Bursa ekibi, Bircevic ve Birkan'dan gelen dış atış isabetleri sonrası farkı 4'e indirdi: 24-28. Savunma ağırlıklı geçen bu süreçte her iki ekip de kolay atış şansı bulmakta zorlandı. Evans ile konuk ekip farkı yeniden çift hanelere çıkarmasına karşın, soyunma odasına 30-36 üstün girdi.Dönüşte karşılıklı sayılar görülürken, savunmasını sertleştiren ev sahibi Munford-Oğuz ikilisinden skor katkısı alırken, 25. dakikada Peters'ın dış atış isabetiyle eşitliği sağladı: 40-40. Akabinde Munford'un basketiyle de öne geçen Bursa temsilcisi, bu avantajını korudu ve final periyoduna 50-49 üstün başladı.

Son periyot Kadji'nin dış atış isabetiyle başladı. İki ekip de bu bölümde skorer bir görüntü çizerken, üç sayı çizgisi gerisinden yüksek yüzde ile oynayan Frutti Extra Bursaspor, skor avantajını sürdürdü. Maçın son dakikasına 65-64'lük ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi. Shayok, serbest atışları değerlendirerek takımını rahatlatırken, Frutti Extra Bursaspor mücadeleyi 67-64 kazandı.