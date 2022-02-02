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Son dakika haber... İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı - Son Dakika

Son dakika haber... İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı

02.02.2022 20:44
Son dakika haber... İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı

Bir son dakika haberine göre İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Moray'dan kalkan RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetler ile Oxfordshire'den Voyager tanker uçağı, İngiltere hava sahasına yaklaşan uçakların gözlemlenmesi için havalandı.

RAF'tan bir sözcü, daha sonra yaptığı açıklamada, İngiliz jetlerinin Rus bombardıman uçaklarına alan dışına kadar eşlik ettiğini belirtti.

Rus uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına girmediğini vurgulayan sözcü, 4 Rus hava aracından ikisinin Tu-95 Bear H, diğerlerinin ise Tu-142 Bear F tipi stratejik bombardıman uçağı olduğunu bildirdi.

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Togo Cumhuriyeti, England, İskoçya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı - Son Dakika
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