Son dakika haber | İngiliz sağlık çalışanları zam talebiyle hükümeti protesto etti (2)

Gelen son dakika haberine göre İngiliz sağlık çalışanları Londra'da hükümetin sağlık sistemi ihmalini protesto ederek, ücret artışı talep etti.

İngiliz sağlık çalışanları Londra'da hükümetin sağlık sistemi ihmalini protesto ederek, ücret artışı talep etti. Yaklaşık 200 sağlık çalışanı başkentte Başbakan Boris Johnson'ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yoğun bakımda yattığı St Thomas hastanesi önünde toplandı. Maskeli ve sosyal mesafeli eylemde göstericiler Westminster Köprüsünü ve İngiliz parlamentosunu geçerek başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street'in önüne yürüdü. Eylemciler burada Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanların sayısı olan 540'ı ayakkabılarla başbakanlık önünde zemine yazdı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:46

Kaynak: AA

Son Dakika

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi

Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor

Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü