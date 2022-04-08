Son dakika haberleri! İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat göndereceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.

(İHA)