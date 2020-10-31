Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyuracak - Son Dakika

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyuracak

31.10.2020 20:40
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyuracak, System.String[]

Son dakika dünya haberi: İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kısıtlamalar ve 4 haftalık karantina kararını duyuracağını bildirdi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybına sahip 5'inci ülke olan İngiltere'de yeni kısıtlamalar ve karantina yolda. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kısıtlamalarla birlikte 4 hafta sürecek karantina uygulamasını duyuracağını bildirdi. İngiliz bakanlar ve sağlık uzmanlarıyla acil durum toplantısı düzenleyen Johnson'ın eğlence mekanlarının kapanması ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulanması gibi yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.


Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyuracak

Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyuracak - Son Dakika Dünya


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