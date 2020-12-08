Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson: "AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor" - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson: "AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor"

08.12.2020 15:55
Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson:

Son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerinde Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması imzalanmasının "çok zor" göründüğünü söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerinde Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması imzalanmasının "çok zor" göründüğünü söyledi.

Johnson, Başkent Londra'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı Guy's ve St. Thomas Hastanesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İngiliz medyasına, Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brexit geçiş döneminin 31 Aralık'ta sonlanacağını hatırlatan Johnson, "1 Ocak'ta ne olursa olsun bir değişiklik olacak ve insanların bu değişime hazırlanmaları gerekiyor. Anlaşmasız bir sonuca karar vereceğimiz an gelebilir. İngiltere için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Johnson, "AB ile bir ticaret anlaşması şu an çok zor görünüyor." diyerek, balıkçılık konusunda tarafların çok uzak noktalarda durduğunu kaydetti.

Johnson-von der Leyen görüşmesi

İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir ayrılıklarının sürdüğü bildirilmişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson: 'AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı
Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi         
16:27
ABD'de polis, ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı         
15:58
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı         
13:52
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson: "AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei