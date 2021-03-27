Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

27.03.2021 01:31
Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson'ın Biden ile görüşmesinde iklim değişikliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, İran ve Çin konuları ele alındı.

Kovid-19'la mücadeleye ilişkin fikir alışverişinde bulunan iki lider, ülkelerinde Kovid-19 aşısının dağıtımı konusundaki son gelişmeleri paylaştı.

Johnson görüşmede, aşılara küresel erişimin sağlanmasının Kovid-19 salgınından çıkışın anahtarı olacağını dile getirdi.

İki lider, 22- 23 Nisan'da çevrim içi gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) ilişkin hedeflerini paylaştı.

Uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunan liderler, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiği konusunda anlaştı.

İngiltere, ABD ve uluslararası ortaklarının Sincar Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e karşı aldığı yaptırım kararını da görüşen iki lider, Çin'in misilleme olarak aldığı yaptırım uygulamalarını derin endişeyle karşıladı.

Johnson ve Biden, görüşmede Kuzey İrlanda'daki Hayırlı Cuma Anlaşması'nın korunmasına yönelik ortak taahhütlerini yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Boris Johnson, Joe Biden, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika


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