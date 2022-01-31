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Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'ın kısıtlama zamanında düzenlendiği partilerle ilgili rapor yayınlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'ın kısıtlama zamanında düzenlendiği partilerle ilgili rapor yayınlandı

31.01.2022 18:42
Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'ın kısıtlama zamanında düzenlendiği partilerle ilgili rapor yayınlandı

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı.

İngiltere'de Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi.

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra'daki Başbakanlık Konutu'nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'un üzerindeki istifa baskısı devam ediyor. Söz konusu partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson'ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray'in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı. Gray raporunda, Başbakanlık Konutu'nda korona virüs önlemlerini gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Söz konusu partiler nedeniyle "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" olduğu aktarılan raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Raporda, Başbakanlık Konutu'nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınandı. Gray raporunda ayrıca, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verdi.

Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray'e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamamasını emretmişti. Gray'in soruşturduğu 16 partiden sadece 4'ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil.

(İHA)

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Koronavirüs, Başbakanlık, England, Memur, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İngiltere Başbakanı Johnson'ın kısıtlama zamanında düzenlendiği partilerle ilgili rapor yayınlandı - Son Dakika


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