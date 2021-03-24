Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson'ın "Kovid-19 aşılamasındaki başarıyı kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı" öne sürüldü - Son Dakika

Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson'ın "Kovid-19 aşılamasındaki başarıyı kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı" öne sürüldü

24.03.2021 13:15
Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson'ın

Son dakika gündem haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, "Ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programındaki başarısını kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı" iddia edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, "Ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programındaki başarısını kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı" iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Johnson'ın Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantinanın birinci yılı dolayısıyla partisindeki milletvekilleriyle çevrim içi toplantı düzenlediği belirtildi.

Burada milletvekillerine seslenen Johnson'ın, "Kovid-19 aşısında başarıya ulaşmamızın sebebi kapitalizm ve açgözlülük dostlarım." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

BBC'ye konuşan bir kaynak da"Johnson'ın bu sözleri kullandıktan çok kısa süre sonra geri adım attığını, daha önce bir sözü bu kadar hızlı ve şiddetli bir şekilde geri almaya çalışan birini görmediğini" ifade etti.

Toplantıya katılan milletvekillerinden biri de Johnson'ın, sözleri nedeniyle "ortalığı karıştırdığını ve maksadı aştığını" fark ettiğini aktardı.

Johnson'ın, sözlerini, katılımcıların ortak hafızadan silmelerini istediği öne sürüldü.

Yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 28 milyon 327 bin 873'e ulaştı, ikinci doz aşı da 2 milyon 363 bin 684 kişiye yapıldı.

8 Aralık'ta aşı uygulamasına başlayan ve yetişkin nüfusun yüzde 53,8'ini aşılayan İngiltere, temmuza kadar tüm yetişkinlere en az ilk doz aşıyı yapmayı planlıyor.

Oxford-AstraZeneca 100 milyon, Janssen 30 milyon, Pfizer-BionTech 40 milyon, Moderna 17 milyon, Novavax 60 milyon, Valneva 60 milyon, GlaxoSmith- Sanofi Pasteur 60 milyon olmak üzere, toplam 367 milyon Kovid-19 aşısı siparişi verilen ülkede, Oxford-AstraZeneca ile BionTech-Pfizer Kovid-19 aşıları uygulanıyor.

Boris Johnson, Başbakan, England, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson'ın 'Kovid-19 aşılamasındaki başarıyı kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı' öne sürüldü - Son Dakika


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