Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaşıldığını" belirterek, bar ve restoranların 22.00'de kapanması talimatı verip evden çalışmaya devam edilmesini istedi.

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaşıldığını" belirterek, bar ve restoranların 22.00'de kapanması talimatı verip evden çalışmaya devam edilmesini istedi.

Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, salgında "daha ağır sonuçlardan kaçınmak için hemen harekete geçilmesi gerektiğini" söyledi.

İlkbahar aylarında alınan karantina kararıyla daha da kötü olabilecek bir felaketin önlediğini kaydeden Johnson, "Ama her zaman farkındaydık. İkinci bir dalganın gerçekleşme ihtimali vardı." dedi.

"Tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştık." ifadesini kullanan Johnson, günlük yeni enfeksiyonların sayısının bir ay öncesine oranla 4 katına çıktığını vurguladı.

Ülkedeki insanların yüzde 8'inden daha azının Kovid-19 antikorlarına sahip olduğunu söyleyen Johnson, yeni vakaların en fazla 20-29 yaş grupları arasında görüldüğünü, ancak ileri yaş gruplarına doğru yayılımın da arttığını anlattı.

Son 14 günde hastanelere başvuruların 2 kattan fazla arttığını ifade eden Johnson, harekete geçilmezse kasım ayında her gün yüzlerce ölüm olacağı uyarısında bulundu.

Yeni kısıtlamalar

Salgınla mücadelede yeni önlemler almak zorunda olduklarını bildiren Johnson, "Bu hiçbir şekilde mart ayındaki tam karantinaya geri dönüş değil, evde kalmamız yönünde genel bir talimat vermiyoruz." dedi.

İşe dönüş yönündeki önceki çağrılarından geri adım atan Johnson, evden çalışabilenlerin bunu yapmaya devam etmesini istedi.

Johnson, yeni önlemler kapsamında perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranların sadece masalara hizmet vereceğini ve bu yerlerin saat 22.00'de kapanacağını söyledi.

Kovid-19 önlemlerine uyumun perakende, eğlence ve turizm işletmeleri için yasal zorunluluklar haline geleceğini kaydeden Başbakan, ihlal durumunda bu yerlerin para cezası veya kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Maske takma zorunluluğunun ise perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacağını aktaran Johnson, pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğini duyurdu.

Johnson, kuralları çiğneyen işletmelere 10 bin sterlin para cezası uygulanacağını bildirdi.

"Kısıtlamalar 6 ay süreyle geçerli olabilir"

Başbakan Johnson, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine ilişkin yasağın kapalı spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacağını belirterek stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin planların hayata geçemeyeceğini söyledi.

Kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini açıklayan Johnson, başarının ancak kurallara uyulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezasının 2 katına çıkarılarak 200 sterlin olacağını ve bu konuda askerden de destek alma seçeneğinin masada olduğunu belirten İngiliz Başbakan, virüsün bulaşma oranının düşürülememesi durumunda daha büyük kısıtlamalara gideceklerini aktardı.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede 19 Eylül'de 4 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, ülkede artışın bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Boris Johnson, İngiltere, İlkbahar, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı - Son Dakika

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