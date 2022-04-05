İngiltere Başbakanı, Rus halkına "gerçekleri öğrenin" çağrısı yaptı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı, Rus halkına "gerçekleri öğrenin" çağrısı yaptı

05.04.2022 20:34

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus halkına hitaben yayınladığı video mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dünyayı dehşete düşüren vahşet" nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlandığını belirterek, Ruslardan gerçekleri araştırmalarını istedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus halkına hitaben yayınladığı video mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dünyayı dehşete düşüren vahşet" nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlandığını belirterek, Ruslardan gerçekleri araştırmalarını istedi.

Johnson, 1 dakika 50 saniyelik mesajına Rusça olarak, "Rus halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor, siz gerçekleri bilmeyi hak ediyorsunuz." diye başladı.

Daha sonra İngilizce devam eden Johnson, Rus birliklerinin Buça, İrpin ve Ukrayna'nın başka yerlerinde işlediği vahşetin dünyayı dehşete düşürdüğünü söyleyerek, "Siviller katledildi, elleri bağlı vurularak öldürüldü. Kadınlara küçük çocuklarının gözü önünde tecavüz edildi. Cesetler üstünkörü yakıldı, toplu mezarlara atıldı veya sokağa öylece bırakıldı." dedi.

Rus hükümetinin "şok edici ve mide bulandırıcı" bu eylemleri halktan saklamaya çalışmasına şaşılmaması gerektiğini kaydeden İngiliz Başbakan, "Devlet Başkanınız, neler olduğunu görebilseniz onun savaşını desteklemeyeceğinizi biliyor." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunların Rusya'nın onuru üzerinde bir leke olduğunu da bildiğini söyleyen Johnson, Rus halkından gerçeklere ulaşabilmeleri için VPN kullanarak Rusya'da yasaklı sitelere erişmelerini ve araştırma yapmalarını istedi.

Sorumlulardan hesap sorulacağını kaydeden İngiliz Başbakan, konuşmasını Rusça, "Devlet Başkanınız savaş suçları işlemekle suçlanıyor. Ama sizin adınıza hareket ettiğine inanamıyorum." diyerek sonlandırdı.

İngiltere Başbakanı, Rus halkına gerçekleri öğrenin çağrısı yaptı
İngiltere Başbakanı, Rus halkına gerçekleri öğrenin çağrısı yaptı
İngiltere Başbakanı, Rus halkına gerçekleri öğrenin çağrısı yaptı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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