Üye Girişi
Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama - Son Dakika

Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama

14.11.2021 18:36
Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama

Son dakika habere göre İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınında bulunan otomobilde patlama meydana geldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan bir hastanenin yakınında bulunan otomobilde patlama meydana geldi. Polis, patlamanın ardından kentteki birçok yolu trafiğe kapattı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde kadın hastalıkları için hizmet veren Liverpool Women's Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi. Bölgeden sorumlu Meyseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 11.00 civarında meydana gelen olay nedeniyle hastanenin çevresine güvenlik kordonu oluşturulduğu ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Polis, acil servis ekiplerinin durumu değerlendirmeye devam ettiğini açıklarken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

Bölgeye bomba imha ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları ise, patlama sesinin ardından aracın alevler içinde kaldığını bildirdi.

Liverpool Riverside Milletvekili Kim Johnson yaptığı açıklamada, olayın "çok endişe verici bir haber" olduğunu ifade ederek, insanları bölgeden uzak durmalarını istedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama
Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama
Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama

Liverpool, England, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! 19:29 Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! Kumarda kaybeden Ortaç 19:15 Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt 18:55 CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? 18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! 18:15 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı 15:21 Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:48 Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz

Son Dakika Haberleri
19:29 Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler!
19:15 Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
18:33 Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayatını kaybetti
18:26 İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
18:20 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
18:17 Kediye tekmelediler! Kahkaha atıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar
18:14 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek
18:03 Ronaldo, yönetime istediği teknik direktörün ismini verdi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz         
18:54
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu         
18:21
Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı         
17:06
Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız         
15:10
"HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
14:05
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 19:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İngiltere'de hastane yakınındaki araçta patlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement