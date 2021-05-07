Son dakika haber! İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Hartlepool bölgesinde ilk kez seçim kazandı - Son Dakika

İngiltere'de, Başbakan Boris Johnson'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti, muhalefetteki İşçi Partisinin kalesi olarak görülen ve 1974 yılında seçim bölgesi ilan edilen Hartlepool'dan ilk kez milletvekili çıkardı.

İşçi Partisi Milletvekili Mike Hill'in istifası üzerine Hartlepool seçim bölgesinde boşalan milletvekilliği için dün ara seçim yapıldı.

Bugün açıklanan seçim sonuçlarına göre, 15 bin 529 oy alan Muhafazakar Parti adayı Jill Mortimer, İşçi Partisi adayı Paul Williams'tan yaklaşık 7 bin oy farkla seçimi kazandı.

Böylece, Muhafazakar Parti, seçim bölgesi ilan edildiği 1974 yılından bu yana ilk kez Hartlepool'dan milletvekili çıkarmış oldu.

Seçim sonucu İşçi Partisinde tartışmalara neden oldu

Ülkede dün yapılan yerel seçimler ve Hartlepool'daki ara seçimler, lideri olduğu İşçi Partisiyle ilk kez sandığa giden Keir Starmer için "ilk büyük sınav" olarak nitelendiriliyordu.

Hartlepool'da 47 yılın ardından gelen ilk mağlubiyet İşçi Partisinde tartışmalara yol açtı.

İşçi Partisi eski milletvekili John McDonnell, seçim sonucunun "yıkıcı" olduğunu kaydetti.

İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn'i destekleyen "Momentum" adlı sol görüşlü kampanya grubunun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, seçim sonuçları "felaket" olarak nitelendirilirken, Keir Starmer'ın partiyi sol düşüncelerden uzaklaştırıp "basit kalıplara" mahkum ettiği ve solu yalnızlaştırdığı kaydedildi.

İşçi Partisi Kuzey Hackney ve Stoke Newington Milletvekili Diane Abbott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Corbyn'in liderliğinde İşçi Partisinin Hartlepool'da 2 kez seçimi kazandığını hatırlatarak, Starmer'a stratejilerini değiştirme çağrısında bulundu.