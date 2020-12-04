İngiltere'de evden kaçarak yan kapıdaki evin güvenlik kamerasına yaklaşan kedinin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'de kaldığı evden çıkan bir kedi, yan tarafta bulunan başka bir evin kapısına geldi. Kapıda bulunan kameraya yaklaşan kedi, kamerayı incelemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, on binlerce kişi tarafından izlenirken, yüzlerce de beğeni aldı. Görüntüleri paylaşan ev sahibi ise "Komşunun kedisi merhaba demeye geldi" ifadelerini kullandı.