Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı - Son Dakika

Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

14.11.2020 14:40
Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı, System.String[]

Son dakika haber: İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle bakım evindeki 52 yıldır evli olduğu kocasını uzaktan görmek zorunda kalan kadının fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle bakım evindeki 52 yıldır evli olduğu kocasını uzaktan görmek zorunda kalan kadının fotoğrafı görenleri duygulandırdı. Irene Stallard adlı kadın, demir bir korkuluğun önünde diz çökerek, karantinanın ayırdığı eşi Dave Stallard'a baktı.

İngiltere'de Irene Stallard (74), kalp rahatsızlığı ve geçirdiği felç nedeniyle bakım evinde tedavi gören kocası Dave Stallard'ı (79) Covid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzaktan görebildi. 52 yıllık evlilikleri boyunca hiç uzun süre ayrı kalmayan çiftin fotoğrafı, görenleri duygulandırdı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise uygulanan önlemlerin yumuşatılması gerektiği konusunda tepki gösterdi.

Çiftin kızları Miranda Gore Browne, "Mart ayındaki karantina başlangıcından beri babamı görmemize izin verilmedi. Odası bahçeye değil evin iç avlusuna bakıyordu, bu yüzden onu pencereden bile göremedik" dedi. Annesinin Mayıs ayında bakım evini aradığını ve babasını görebilmek için onu bahçeye götürüp götüremeyeceklerini sorduğunu belirten Browne, "Annemin orada diz çöktüğünü gördüğümde yeni gelmiştim ve arabadan iniyordum. Onları gördüğümde 'Bu gerçek aşk' diye düşündüğümü hatırlıyorum" ifadelerini kullandı."AMACIM POLİTİK BİR MESAJ VERMEK DEĞİLDİ"Anne ve babasının o anlarını fotoğraflayan Browne, konuyla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı Twitter'da paylaştığımda tek niyetim ebeveynlerimin bağlılığını vurgulamaktı. Politik bir mesaj vermek değildi. Bu kadar basit bir aşk fotoğrafının dünyayı değiştirme gücüne sahip olması şaşırtıcı. İnsanlar bize bu fotoğrafın onları bir an için düşündürdüğünü ve gözlerini açtığını söyledi" diye konuştuİNGİLTERE İKİNCİ KEZ KARANTİNADA

Mart ayının ardından İngiltere'de yeniden Covid-19'la mücadele kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek. Önlemler kapsamında marketler ve eczaneler gibi temel ürünlerin satıldığı işletmeler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları, güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.


Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı
Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı
Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

Koronavirüs, İngiltere, Kadın, Kalp, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | İngiltere'de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı - Son Dakika Dünya


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