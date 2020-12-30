Son dakika haber... İngiltere'de Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısı 4 Ocak'ta yapılmaya başlanacak - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere'de Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısı 4 Ocak'ta yapılmaya başlanacak

30.12.2020 18:49
Son dakika haber... İngiltere'de Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısı 4 Ocak'ta yapılmaya başlanacak, System.String[]

Son dakika haberleri... İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulunca (MHRA) yaygın kullanımına onay verilen Oxford-AstraZeneca aşısına ve ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oxford-AstraZeneca aşısının 4 Ocak Pazartesi günü yapılmaya başlanacağını duyuran Hancock, "Bununla yaygın aşılama daha da hızlanacak. Hayatımızı normale döndüreceğimiz günü öne çekiyor. Bu sabah alınan yaygın kullanım onayıyla salgından çıkış yolumuzu görebileceğiz. Aşılar, salgından kurtulmanın tek yolu." ifadesini kullandı.

Hancock, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının saklama ve taşınma koşullarının, ülkede 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya kıyasla daha uygun olduğunu vurguladı.

"Vaka sayıları, Ulusal Sağlık Servisinde baskı oluşturdu"

İngiltere'de son günlerde görülen Kovid-19 vakalarının çoğunluğunun yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türden kaynaklandığına işaret eden Hancock, vaka sayılarının aralık ayında ciddi seviyelere ulaştığını ve bunun Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Hancock, Kovid-19'un bir türünün görülmesiyle virüsün yayılmasını durdurmanın daha da zorlaştığını ancak Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının yaygın kullanımına onay verilmesiyle salgına karşı mücadelede önemli aşamaya geldiklerini kaydetti.

Oxford-AstraZeneca aşısı, ülkede onaylanan 2'inci Kovid-19 aşısı olmuştu

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, sabah saatlerinde Oxford Üniversitesinin İngiliz- İsveç ilaç firması AstraZenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, ülkede yaygın kullanımını onaylamıştı.

Böylece Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği aşının ardından 2'inci Kovid-19 aşısı tescillenmiş olmuştu.

MHRA, daha önce 2 Aralık'ta Biontech-Pfizer aşısının yaygın kullanımına onay vermişti. Aşı, "dünyada sağlık kurumlarınca tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

İngiltere, Biontech, İlaç, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiltere'de Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısı 4 Ocak'ta yapılmaya başlanacak - Son Dakika


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