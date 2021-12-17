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Son dakika haber! İngiltere'de partisi kritik seçimi kaybeden Başbakan Johnson'ın liderliği sorgulanıyor - Son Dakika

Son dakika haber! İngiltere'de partisi kritik seçimi kaybeden Başbakan Johnson'ın liderliği sorgulanıyor

17.12.2021 13:30
Son dakika haber! İngiltere'de partisi kritik seçimi kaybeden Başbakan Johnson'ın liderliği sorgulanıyor

Son dakika gündem haberi: İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Kuzey Shropshire'da yapılan ara seçimi kaybederken, sonucun yasak Noel partileri iddiaları ve parti içi muhalefetle sarsılan Başbakan Boris Johnson'ın liderliği üzerinde daha fazla soru işaretine yol açması bekleniyor.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Kuzey Shropshire'da yapılan ara seçimi kaybederken, sonucun yasak Noel partileri iddiaları ve parti içi muhalefetle sarsılan Başbakan Boris Johnson'ın liderliği üzerinde daha fazla soru işaretine yol açması bekleniyor.

Muhafazakarlar, 190 yıldır kendilerinde olan Kuzey Shropshire'daki seçimi kaybederek son yıllardaki en büyük yenilgilerinden birini aldı.

Lobicilik kurallarını ihlal eden Muhafazakar Partili Owen Paterson'ın istifasının ardından yapılan seçimde, Liberal Demokratların adayı Helen Morgan, 17 bin 957 oyla zaferini ilan etti. Muhafazakarların adayı Neil Shastri-Hurst ise 12 bin 32 oy alabildi.

Morgan, seçim zaferi konuşmasında, "Kuzey Shropshire halkı, İngiliz halkı adına konuştu. 'Boris Johnson, parti bitti' dediler. Yalan ve yaygaralarla çalışan hükümetiniz hesap verecek." dedi.

Seçimi yenilgiyle terk eden Shastri-Hurst, kötü sonuçtan Başbakan'ın sorumlu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Burada olumlu bir kampanya yürüttük, herkesin yaptığı işten son derece gurur duyuyorum. Elbette bu bizim için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç." dedi.

Johnson'ın liderliği sorgulanıyor

Yenilgi, hem Paterson'ın parlamentoda yapılacak bir disiplin oylaması sırasında korunması girişimi hem de geçen sene salgın kısıtlamalarının ihlal edilerek Başbakanlık'ta Noel partileri düzenlendiği iddialarının ardından geldi.

2019'da yapılan seçimi 23 bin oy farkıyla kazanan Muhafazakarların şimdi yaklaşık 6 bin oyla kaybetmesinin, Başbakan üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Perşembe günü parlamentoda aşı pasaportuna ilişkin düzenlemeye kendi partisinden 98 milletvekilinin "hayır" oyu verdiği ve tasarıyı ancak muhalefetin oyuyla geçirebilen Johnson'ın liderliği, bu sonuçla daha da sorgulanır hale geldi.

Başbakanlık sözcüsü, yenilginin ardından Johnson'ın istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Her oy için savaşıyoruz." dedi.

"Zaten iki çarpı aldı, bir tane daha alırsa gider"

Ancak 38 yıldır Muhafazakar Partiden milletvekili olarak görev yapan Roger Gale, BBC Radyo 4'e verdiği demeçte, seçmenlerin Başbakanlık ve hükümetin yönetiminden memnun olmadıklarına dair çok net bir mesaj göndermek istediğini belirtti.

Yenilginin Başbakan'ın performansına ilişkin bir referandum olarak görülmesi gerektiğini savunan Gale, "Zaten 2 çarpı aldı, biri bu haftanın başlarında Avam Kamarası'ndaki oylama ve şimdi de bu. Bir çarpı daha alırsa gider. Muhafazakar Parti, hedefine giderken acımasız olmasıyla bilinen bir üne sahip. Bir başbakan başarısız olursa o başbakan gider. " diye konuştu.

Seçim uzmanı Prof. John Curtice, sonucun siyasi bir deprem olduğunu belirterek "Evet, en azından iki hafta önce hiç kimse, bunun olacağını öngöremezdi." dedi.

Anketlerde geriye düştü

Kısıtlamaların çiğnendiği Noel partileri, lobi kurallarını ihlal eden Paterson'ın ilk başta korunması ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin başka işler yaptığına dair haberlerin etkisiyle İşçi Partisi, anketlerde 9 puan öne geçmiş durumda.

Araştırma şirketi Opinium tarafından Observer gazetesi için yapılan en son ankete göre, halkın yüzde 41'i İşçi Partisine, yüzde 32'si ise Muhafazakarlara oy vereceğini söyledi. Muhafazakar Parti, 2019'dan bu yana en düşük oranı alırken, ankete katılanların yüzde 57'si de Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Muhafazakar Parti, 12 Aralık 2019'da yapılan seçimde tek başına iktidara gelmişti.

Muhafazakar, Başbakan, England, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İngiltere'de partisi kritik seçimi kaybeden Başbakan Johnson'ın liderliği sorgulanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İngiltere'de partisi kritik seçimi kaybeden Başbakan Johnson'ın liderliği sorgulanıyor - Son Dakika
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