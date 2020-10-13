Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 143 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 18'e ulaştı.