Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 439 bin 13'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 13 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 439 bin 13'e, toplam can kaybı ise 42 bin 1'e ulaştı.