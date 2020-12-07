İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 718 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960, toplam can kaybı ise 61 bin 434 olarak duyuruldu.