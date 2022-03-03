Son dakika haber... İngiltere'de, Ukrayna doğumlu oligark Watford'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... İngiltere'de, Ukrayna doğumlu oligark Watford'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

03.03.2022 20:00
Son dakika haber... İngiltere'de, Ukrayna doğumlu oligark Watford'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Surrey bölgesindeki evinde 28 Şubat'ta ölü bulunan Ukrayna doğumlu oligark Mikhail Watford'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Surrey bölgesindeki evinde 28 Şubat'ta ölü bulunan Ukrayna doğumlu oligark Mikhail Watford'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 28 Şubat'ta öğlen saatlerinde Surrey bölgesindeki bir malikaneye çağrılan polis memurları, Watford'un olay yerinde "açıklanamayan nedenlerle" ölü bulunduğunu bildirdi.

İş adamı Watford'un ölümünün ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirten Surrey polisi, şu anda herhangi bir şüpheli durum olduğuna inanılmadığını belirtti.

Ukrayna'da 1955'te doğan Watford'ın, 2000'lerin başında İngiltere'ye taşındığı ve Tolstosheya olan soyadını Watford olarak değiştirdiği biliniyor.

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28 Şubat, Ukrayna, England, Watford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiltere'de, Ukrayna doğumlu oligark Watford'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika


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