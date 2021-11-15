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Son dakika haber... İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi

15.11.2021 16:36
Son dakika haber... İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi

Son dakika haberleri: İngiltere'nin başkenti Londra'da 82 yaşındaki İngiliz kadının öldürülmesini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden 20 yaşındaki Somali asıllı Ali Abucar Ali, ülkede kahraman ilan edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 82 yaşındaki İngiliz kadının öldürülmesini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden 20 yaşındaki Somali asıllı Ali Abucar Ali, ülkede kahraman ilan edildi.

Brentford şehrinde 12 Kasım Cuma günü Betty Walsh'a yönelik saldırıya engel olmaya çalışırken, saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Ali'nin cesaretinden ülke çapında övgüyle bahsedildi.

Ali Abucar Ali'nin onuruna açılan bir bağış sayfasında, yaklaşık 70 bin sterlin toplandı ve yaşlı kadını kurtarmak için hayatını ortaya koyan Ali, "en sevecen, mütevazı, en komik genç adam" olarak nitelendirildi.

Yaşlı kadının aile üyelerinden Marie ve James Walsh de bağış sayfasına, "Kahraman, annemizi, kayınvalidemizi kurtarmaya çalışırken öldü." diye yazdı.

Olay yerine, genç Ali için çiçekler ve anma mesajları bırakıldı.

Mesajların birinde, "Huzur içinde yat. Sen bir başkasını kurtarmak için kendi hayatını ilk sıraya koydun." ifadesi yer aldı.

Olay yerinin yakınında yaşayan bir kadın da "O (Ali), bir kahramandı. Yaptığı çok onurluydu ve ölmesi çok yazık." ifadelerini kullandı.

İngiliz polisi yaptığı açıklamada, yaşlı kadının ciddi şekilde yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

İngiliz medyasına eleştiri

Öte yandan, geçen ay milletvekili David Amess'i öldüren kişi, İngiliz basını tarafından "Somali asıllı Müslüman" olarak vurgulanmasına rağmen, yaşlı kadının hayatını kurtaran Ali'nin, Somali kökenli olduğuna yer verilmemesi de eleştirilere neden oldu.

Ünlü İngiliz rap şarkıcısı ve barış aktivisti Kareem Dennis (Lowkey), Twitter'dan, "David Amess öldürüldüğünde, tüm haberlerde Somali kelimesi yoğun şekilde vurgulandı. Bir aydan kısa bir süre sonra Ali Abucar Ali, 84 yaşındaki bir kadını kurtardı ve bu süreçte öldürüldü. Somali kelimesi vurgulanmak şöyle dursun, hiçbir yerde anılmıyor." paylaşımında bulundu.

ABD'de İslam karşıtlığı üzerine araştırmalar yapan akademisyen ve avukat Khaled Beydoun da "Genç Müslüman adam bir kahraman. Keşke medya, Ali gibi Müslüman kahramanların hikayelerini, teröristleri olduğu kadar haber yapmaya hevesli olsaydı." ifadesini kullandı.

"Onun kahramanlığı ve nezaketi gerçekten olağanüstü"

Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama'dan yapılan açıklamada, "Ali Abucar Ali'nin ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en derin ve içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Onun kahramanlığı ve nezaketi gerçekten olağanüstü. Bu derin ve trajik bir kayıp." ifadelerini kullandı.

Somali asıllı Ali'yi öldürmek ve Walsh'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan zanlı 37 yaşındaki Norris Henry bugün mahkemeye çıkacak.

Togo Cumhuriyeti, England, Somali, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi - Son Dakika


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