Son dakika haber: İngiltere'de yeni "iş destek programı" açıklandı - Son Dakika

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için işverenlere çalışanlarını işten çıkarmak yerine daha az çalıştırmaları halinde destek verilmesini içeren bir program açıkladı.

Sunak, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, hükümetin çalışanların ücretlerini doğrudan destekleyeceğini ve talep azlığı ile karşı karşıya olan iş yerlerine, çalışanları işten çıkarmak yerine daha kısa mesai seçeneği sunulacağını ifade etti.

Programın kasım ayında başlayacağını, 6 ay süreceğini ve tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere açık olacağını kaydeden Sunak, daha büyük firmaların ise ancak kriz sırasında cirolarının düşmesi durumunda bundan yararlanabileceğini belirtti.

Sunak, program sayesinde mesailerinin en az üçte birini yapanlara normal maaşlarının en az yüzde 77'sinin ödeneceğini, bunun yüzde 55'inin işveren, yüzde 22'sinin de devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

"Her iş yeri ve her işi kurtaramam, hiçbir maliye bakanı bunu yapmaz." diyen Sunak, program kapsamında yalnızca "yaşayabilir" işletmeleri destekleyeceklerini, bunun için de üçte bir mesai şartı aranacağını bildirdi.

Ülkede mayıs ayında başlayan diğer bir destek programı 31 Ekim'de sona erecek.

Bütçeye yaklaşık 50 milyar sterline mal olması beklenen bu uygulama kapsamında, çalışanlara 2 bin 500 sterlini geçmeyecek şekilde maaşlarının yüzde 80'i ödeniyor.