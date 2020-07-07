Son dakika haber | İngiltere'den ekonominin canlanması için 3,57 milyar sterlinlik ek yatırım - Son Dakika

Son dakika haber | İngiltere'den ekonominin canlanması için 3,57 milyar sterlinlik ek yatırım

Son dakika gelişmesine göre İngiliz hükümeti, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi için 1,57 milyar sterlin, evlerin enerji yalıtımlarının yapılması için ise 2 milyar sterlin yatırım yapılacağını duyurdu.

İngiliz hükümeti, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi için 1,57 milyar sterlin, evlerin enerji yalıtımlarının yapılması için ise 2 milyar sterlin yatırım yapılacağını duyurdu.

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İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'deki müze, galeri, tiyatro, bağımsız sinema ve canlı müzik mekanlarının desteklenmesi için toplam 1,57 milyar sterlinlik kaynak ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen binlerce sanat ve kültür organizasyonunun finansal olarak destekleneceği belirtilirken, 2 milyar sterlinlik hükümet desteğinin bu zamana kültür alanında tek seferde yapılmış en büyük yatırım olduğu belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle eğlence ve rekreasyon alanlarında çalışan yaklaşık 350 bin kişinin ücretli izin programından yararlandığına da vurgu yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, "İkonik tiyatrolar ve müzikallerden, dünya klasmanındaki galerilerimizdeki büyüleyici gösterilere ve bodrum katındaki konserlere kadar, kültür endüstrisi bu ülkenin atan kalbidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin ekonominin yeniden canlandırılması yönündeki bir diğer adımı ise ev sahiplerinin ısı yalıtımlarını yaptırması için hibe verilmesi yönündeki karar oldu.

Hazinenin açıklamasına göre İngiliz hükümeti ev sahiplerine enerji tasarrufu alanında kullanılmak üzere hane başına 5 bin ile 10 bin sterlin arasında hibe verecek.

Açıklamada hibe projesinin toplam hacminin yaklaşık 2 milyar sterlin olacağı ve yaklaşık 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtildi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmayı kaydetti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

İngiltere, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | İngiltere'den ekonominin canlanması için 3,57 milyar sterlinlik ek yatırım - Son Dakika Ekonomi
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