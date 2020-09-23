Son dakika haber | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı

Son dakika gündem haberi... İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı alınan yeni önlemlere uyulmaması durumunda ikinci bir ulusal karantina kararının alınabileceğini söyledi.

Son dakika haber | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı, System.String[]

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı alınan yeni önlemlere uyulmaması durumunda ikinci bir ulusal karantina kararının alınabileceğini söyledi.

Raab, Sky News'e yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarına, uygulanan test sayılarına ve alınan yeni önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havaalanlarında uygulanan Kovid-19 antikor testlerinde "yanlış pozitif oranları"nın çok yüksek olduğu bilgisini paylaşan Raab, buralarda test olanların birkaç gün sonra yeniden bir test yaptırmasının gerekebileceğini bildirdi.

Raab, ülkede kişi başına düşen test oranının diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğunu, hükümetin bazı çalışanlar için testleri öncelikli hale getirmeye odaklandığını kaydetti.

Salgın ile mücadelede "sihirli bir değnek" olmadığına ve hükümetin vakalardaki artışı durdurmak için geçmişte yapılanlardan ve bazı Avrupa ülkelerindeki örneklerden ders aldığına dikkati çeken Raab, hükümetin yeni önlemleri, daha katı bir ulusal karantinadan kaçınmak için açıkladığını belirtti.

Raab, yeni tedbirlere ilişkin kararın, "Zamanda atılan bir dikiş dokuz kişi kazandırır." yaklaşımı ile alındığını aktararak, bu kararın "dengeli, odaklanmış ve orantılı" olduğunu savundu.

Dün açıklanan yeni tedbirlerin ulusal bir karantina anlamına gelmeyeceğini ifade eden Raab, halkın tedbirlere uymaması halinde ikinci bir ulusal karantinanın göz ardı edilmeyeceğini de bildirdi.

Raab, Başbakan Boris Johnson'un "tedbirleri alma konusunda askerden de destek almanın masada olduğu" şeklindeki açıklamasına muhalefetten gelen eleştirilere yönelik ise "İhtiyaç duyulursa polise yardım etmek için asker destek sağlayacak. Asker salgın döneminde, bireysel koruyucu ekipmanların taşınması için daha önce destek sağlamıştı." ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler

Başbakan Johnson'ın dün açıkladığı, yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00'de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak kapalı spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor. Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede, dün 4 bin 926 Kovid-19 vakasına rastlanırken, son 139 günün en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Avrupa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı - Son Dakika

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