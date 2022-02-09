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Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Moskova'da Ukrayna meselesini görüşecek - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Moskova'da Ukrayna meselesini görüşecek

09.02.2022 14:46
Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Moskova'da Ukrayna meselesini görüşecek

Son dakika haberler... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı iki günlük ziyarette, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığını azaltıp son vermesi çağrısında bulunacağı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı iki günlük ziyarette, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığını azaltıp son vermesi çağrısında bulunacağı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Moskova'ya gidecek Truss'un yapacağı görüşmelerde, ilerlemenin tek yolunun Rusya'nın gerilimi düşürmesi ve diplomatik bir yol izlemesi olduğunu aktaracağı belirtildi.

Truss'un, Kremlin'in mevcut stratejisinin Rusya'nın duruşuna ve çıkarlarına zarar verdiğini açıkça ortaya koyacağı kaydedilen açıklamada, "Dışişleri Bakanı Truss, ayrıca Ukrayna'nın kendi kaderini tayin hakkını savunacak ve Rusya'yı halihazırda imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalara uymaya çağıracak." ifadesi kullanıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanının 4 yıl sonra Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret

Açıklamada, bu ziyaretin, bir İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından "4 yıldan fazla bir süre sonra Rusya'ya yapılan ilk ziyaret" olduğuna dikkat çekilerek iki günlük ziyarette, Truss'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşeceği, ilerlemenin tek yolunun Rusya'nın saldırganlığını durdurması ve anlamlı görüşmelere başlaması olduğunu netleştireceği vurgulandı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, söz konusu ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, ülkesinin, Ukrayna'da özgürlük ve demokrasiyi savunmaya kararlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'yı diplomatik bir çözüm bulmaya teşvik etmek ve egemen bir devlete yönelik başka bir Rus işgalinin ilgili herkes için büyük sonuçlar doğuracağını açıkça belirtmek için Moskova'yı ziyaret ediyorum. Rusya, yanıtımızın gücü konusunda hiçbir şüphe duymamalıdır. Daha fazla işgalin, koordine bir yaptırım paketi dahil, ciddi maliyetlere yol açacağını defalarca söyledik. Rusya'nın burada bir seçeneği var. Onları harekete geçmeye, gerilimi düşürmeye ve diplomasi yolunu seçmeye güçlü şekilde teşvik ediyoruz."

Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinden Truss'a anlamlı mesaj

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği de Truss'un Moskova'ya yapağı ziyaret öncesi dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz bakanın Rusya'yı hedef alan mesajlarına yer vermiş ve "Görünüşe göre, Dışişleri Bakanı harika bir ruh hali içinde Moskova'ya gidiyor. Dostça duygulara her zaman karşılık vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, England, Moskova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Moskova'da Ukrayna meselesini görüşecek - Son Dakika


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