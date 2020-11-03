İngiltere, korona virüsün (Covid-19) yayılmasını yavaşlatmak için Liverpool halkının tamamına Covid-19 testi yapmayı planlıyor.

İngiltere, Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni önlemler almaya devam ediyor. İngiltere, 500 bine yakın nüfusa sahip şehri Liverpool'da Covid-19'un yayılma hızını yavaşlatmak için tüm şehir genelini kapsayan test uygulaması planlıyor. Yapılacak testler şehirde ikamet eden halkın yanı sıra, şehirde çalışanları da kapsıyor. Yapılması planlanan testlerde, aralarında sonuçların 1 saatten kısa sürede çıkmasını sağlayacak bir takım yeni metotlar içeren teknolojiler kullanılacak. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulanması planlanan gelişmiş Covid-19 testlerinin, semptom göstermeyen pozitif hastaların bulunmasına yardımcı olacağını belirterek, bu sayede hastaların evlerinde kendilerini karantinaya alarak hastalığın yayılmasını engelleyeceğini bildirdi.

(İHA)