Son dakika haber! İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ünlü şarkıcı Eylem'in Londra'daki evine misafir oldu

Geçtiğimiz Aralık ayında İngiltere Başbakanı Boris Johnson beraberindeki heyet ile birlikte ünlü pop sanatçısı Eylem'in Londra'da ki evine misafir olmuştu. Başbakanın ardından şimdi de İçişleri Bakanı Priti Patel ünlü Türk şarkıcı Eylem'in Londra'da ki evine misafir oldu.

Covid-19 pandemisi nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret, Eylem'in Londra Chingford'da ki evinin bahçesinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Priti Patel'e bu ziyaretinde, Chingford Milletvekili Iain Duncan Smith eşlik etti. Ziyaret esnasında, Microsoft Team vasıtasıyla parti üyeleri tarafından sorulan sorulara cevaplar verildi. Türk kültürü hakkında yapılan sıcak sohbettin ardından İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Ünlü sanatçı Eylem ve Chingford Milletvekili Iain Duncan Smith kameralara sosyal mesafeye uyarak hep birlikte poz verdiler.

Eylem, ailesi ile birlikte Türkleri ve Türk Kültürünü tanıtma gönüllüsü olduklarını dile getirdi. "Londra'da doğup büyüdüm ama özümüze ve kültürümüze ailecek hep sahip çıktık" dedi.