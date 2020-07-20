Son dakika haber: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott Bodrum Kaymakamlığını ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott Bodrum Kaymakamlığını ziyaret etti

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Kaymakam Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Kaymakam Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

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Çeşitli temaslarda bulunmak için ilçeye gelen Büyükelçi Chilcott, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Konsolosluk ekibi ile her yıl İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya dahil olmak üzere İngiliz turistlerin de tercih ettiği yerlerdeki temaslarında mülki idare amirleri ile görüşen Büyükelçi, İngiliz vatandaşlara yardımlarından dolayı Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaymakam Yılmaz, bir süre görüş alışverişinde bulunduğu Büyükelçi Chilcott'a Bodrum'un ünlü mandalina lokumu ve kolonyasını hediye etti.

Büyükelçi Dominick Chilcott ve beraberindekiler, günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra Kaymakamlıktan ayrıldı.

İngiltere, Bodrum, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott Bodrum Kaymakamlığını ziyaret etti - Son Dakika
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