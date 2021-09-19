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Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti

19.09.2021 12:11

Son dakika habere göre İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç: "Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak, kasım ve aralık ayını olumlu etkileyecek.

İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç:

"Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak, kasım ve aralık ayını olumlu etkileyecek. En önemlisi de gelecek yıl talebini ve uçuş planlamalarını tetikleyecek"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu:

"2022'ye çok ciddi bir rezervasyon alarak girmiş olacağız"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal:

"İngiltere pazarının açılmasının en önemli yanı, 2022 sezonu satışlarını olumu yönde etkileyecek olması"

EKİP - İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden" çıkarması, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği Muğla'daki turizmcileri mutlu etti.

Kararı değerlendiren Muğla'daki sektör temsilcileri, ekim ve kasımda İngiltere'den bölgeye misafirlerin geleceğini ifade ediyor.

Bu kararın ardından sezon sonunda bölgede hareketlilik yaşanacağını belirten sektör temsilcileri, İngiltere pazarının açılmasının 2022 sezonu satışlarını da olumu yönde etkileyeceğini kaydediyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, kararın ardından İngiltere'den bölgeye yapılacak uçuşlar için görüşmelere başladıklarını söyledi.

İlk uçuşların 23 Eylül itibarıyla başlayacağını aktaran Güvenç, ekim ve kasımda bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

İngiltere'nin, Muğla'nın en önemli pazarlarının başında geldiğini anlatan Güvenç, şunları kaydetti:

"Salgın öncesi yıllara baktığımızda, ekimde Dalaman Havalimanı'na ortalama 85-90 bin İngiliz yolcunun geldiğini görüyoruz. Bu sayının neredeyse yarıya yakını Londra kaynaklı. Şu anda 420 uçuş görünen ekim planlamasının, THY'nin da atak yapmasıyla güçleneceği kanaatindeyiz. Ekimde okul tatili de, var olan ve bekleyen talebi daha iyi düzeylere çıkaracak. Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak, kasım ve aralık ayını olumlu etkileyecek. En önemlisi de gelecek yıl talebini ve uçuş planlamalarını tetikleyecek."

"Karardan sonra ciddi rezervasyon akışı başladı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise İngiltere'nin aldığı karardan memnun olduklarını söyledi.

Güney Ege'nin önemli turizm destinasyonu Muğla için İngiltere pazarının önemli olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Çok mutlu olduk çünkü 2022 yılı bizim için çok önemli. İngiltere bizim en büyük pazarımızdan biri ayrıca İngiltere, dünyada en fazla erken rezervasyon yapan ülke. Bu anlamda kışın Türkiye'nin açık olması çok önemliydi. 2022'ye çok ciddi bir rezervasyon alarak girmiş olacağız. Bu sene içinde sezonun son günlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla ekimde bir faaliyet sağlayacak. 2022 yılı satışlarının açık olmasından çok memnun olduk."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de mevcut kararın, Muğla turizmi ve gelecek yıl rezervasyonları için çok olumlu olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını belirterek, "Karardan sonra ciddi rezervasyon akışı başladı." dedi.

"Turizmciler kararı sevinçle karşıladı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da kararın bölgede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Geç de olsa, bekledikleri kararın İngiltere'den geldiğine değinen Uysal, "Karar, açık olan tesislerimizin ekim doluluklarını artıracak. İngiltere'den gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Kararla sezon sonunda bölgemizde hareketlilik yaşanacak. Sektöre ve bölgeye can suyu olacak. İngiltere pazarının açılmasının en önemli yanı 2022 sezonu satışlarını olumu yönde etkileyecek olması. Tüm dünyadaki aşılamanın olumlu etkisiyle turizmin normal akışına girmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç,

"Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak, kasım ve aralık ayını olumlu etkileyecek. En önemlisi de gelecek yıl talebini ve uçuş planlamalarını tetikleyecek"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu:

-"2022'ye çok ciddi bir rezervasyon alarak girmiş olacağız"

-Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal:

-"İngiltere pazarının açılmasının en önemli yanı 2022 sezonu satışlarını olumu yönde etkileyecek olması"

DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN/ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasına ilişkin, "2022'ye çok ciddi bir rezervasyon alarak girmiş olacağız." dedi.

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması en fazla İngiliz turistin geldiği Muğla'daki turizmcileri mutlu etti.

Kararı değerlendiren kentteki sektör temsilcileri ekim ve kasımda İngiltere'den bölgeye misafirlerin geleceğini ifade ediyor.

"Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak"

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, kararın ardından İngiltere'den bölgeye yapılacak uçuşlar için görüşmelere başladıklarını söyledi.

İlk uçuşların 23 Eylül itibarıyla başlayacağını aktaran Güvenç, ekim ve kasımda bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini bildirdi.

İngiltere'nin Muğla'nın en önemli kaynak pazarlarının başında geldiğini anlatan Güvenç, şunları kaydetti:

"Salgın öncesi yıllara baktığımızda ekimde Dalaman Havalimanına ortalama 85-90 bin İngiliz yolcunun geldiğini görüyoruz. Bu sayının nerdeyse yarıya yakını Londra kaynaklı. Şu anda 420 uçuş görünen ekim planlamasının THY'nin da atak yapmasıyla güçleneceği kanaatindeyiz. Ekimde okul tatili de var olan ve bekleyen talebi daha iyi düzeylere çıkaracak. Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak, kasım ve aralık ayını olumlu etkileyecek. En önemlisi de gelecek yıl talebini ve uçuş planlamalarını tetikleyecek."

"Karardan sonra ciddi rezervasyon akışı başladı"

Bülent Bülbüloğlu ise İngiltere'nin aldığı karardan memnun olduklarını söyledi.

Güney Ege'nin önemli turizm destinasyonu Muğla için İngiltere pazarının önemli olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Çok mutlu olduk. Çünkü 2022 yılı bizim için çok önemli. İngiltere bizim en büyük pazarımızdan biri. Ayrıca İngiltere dünyada en fazla erken rezervasyon yapan ülke. Bu anlamda kışın Türkiye'nin açık olması çok önemliydi. 2022'ye çok ciddi bir rezervasyon alarak girmiş olacağız. Bu sene içinde sezonun son günlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla ekimde bir faaliyet sağlayacak. En önemlisi dediğim gibi 2022 yılı satışlarının açık olmasından dolayı çok memnun olduk."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de mevcut kararın Muğla turizmi ve gelecek yıl rezervasyonları için çok olumlu olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını belirterek, "Karardan sonra ciddi rezervasyon akışı başladı." dedi.

-"Turizmciler kararı sevinçle karşıladı"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, kararın bölgede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Geç de olsa beklediikleri kararın İngiltere'den geldiğine değinen Uysal, "Karar açık olan tesislerimizin ekim doluluklarını artıracak. İngiltere'den gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Kararla sezon sonunda bölgemizde hareketlilik yaşanacak. Sektöre ve bölgeye can suyu olacak. İngiltere pazarının açılmasının en önemli yanı 2022 sezonu satışlarını olumu yönde etkileyecek olması. Tüm dünyadaki aşılamanın olumlu etkisiyle turizmin normal akışına girmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti
Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti
Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti
Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti

Türkiye, England, Eylül, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti - Son Dakika
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