Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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