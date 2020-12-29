Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık 'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti