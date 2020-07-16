Son dakika haber... İngiltere, Rusya'yı Kovid-19 aşısı çalışmalarını çalmakla suçladı - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere, Rusya'yı Kovid-19 aşısı çalışmalarını çalmakla suçladı

Son dakika haberi... İngiltere, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı.

İngiltere, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı.

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İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) yayımladığı, küresel kuruluşlara karşı yürütülen siber saldırılara ilişkin tavsiye belgesinde, Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara karşı Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirilen tehdit gruplarınca siber saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Belgede, "The Dukes" ve "Cozy Bear" isimleriyle de bilinen APT29 adlı gruptan yapılan saldırıların Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirildiği belirtildi.

Saldırıların araştırmaları engellemeye yönelik olmadığı ifade edilen belgede, saldırılarla aşı çalışmalarına ilişkin bilgilerin çalınmak istendiği kaydedildi.

Belgede, aşı çalışması yürüten kuruluşlara yönelik saldırıların Rus istihbaratınca düzenlendiğinin Kanada İletişim Güvenliği Kurumu (CSE), ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından da teyit edildiği aktarıldı.

NCSC Operasyon Müdürü Paul Chichester, yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip aşı çalışmalarına karşı yürütülen siber saldırıları kınadı.

Chichester, kritik varlıkların korunmasında kararlı olduklarını ve sağlık sektörünü korumayı öncelediklerini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:33 Kaynak: AA

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