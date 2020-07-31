Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala karantina ilan etti
Son dakika dünya haberine göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala, ülkenin Great Manchester, Lancashire ve Batı Yorkshire bölgelerinde koronavirüs vakalarının artması gerekçe gösterilerek, karantina ilan edildiğini açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala, ülkenin Great Manchester, Lancashire ve Batı Yorkshire bölgelerinde koronavirüs vakalarının artması gerekçe gösterilerek, karantina ilan edildiğini açıkladı. Karar İngiliz basını tarafından eleştirildi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala bazı kentlerde karantina uygulamasına gidileceğini açıkladı. Bakan Hancock yaptığı açıklamada "Yayılma (Salgın), büyük ölçüde hane mensuplarının toplanmasından ve sosyal mesafeye uymamalarından kaynaklanmaktadır. Bu gece, gece yarısından itibaren, farklı hanelerden insanların iç mekanlarda buluşmasına izin verilmeyecek" dedi. İngiliz basını ise kararın Kurban Bayramı'na saatler kala alınan ani karar nedeniyle bakanı eleştirdi.
- İngiltere
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:02
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haber | İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Kurban Bayramı'na saatler kala karantina ilan etti - Son Dakika Dünya
Son Dakika Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı! İşte o anlar İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak