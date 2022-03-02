Son dakika haber: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Putin'in Batı yaptırımlarını umursamadığını söyledi - Son Dakika
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Son dakika haber: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Putin'in Batı yaptırımlarını umursamadığını söyledi

02.03.2022 13:03
Son dakika haber: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Putin'in Batı yaptırımlarını umursamadığını söyledi

Son dakika haber: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımların Rus ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaptırımları umursamadığını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımların Rus ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaptırımları umursamadığını belirtti.

Wallace, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusların planladıklarından çok daha fazla kayıp verdiğini ve bunun Ukrayna'da taktik değiştirmelerine yol açtığını, ancak Ukrayna şehirlerinin bombardımanının daha da kötüleşeceğinden korktuğunu söyledi.

Ben Wallace, "Gerçek bu ve korkarım durum daha da kötüleşecek. Rus doktrini giderek daha da sertleşecek." dedi.

Şehirlerin çoğunu birkaç saat içinde alacağından emin olan Rus ordusunun, planlarının önemli ölçüde gerisinde olduğunu kaydeden Wallace, "Bugün Rus kuvvetlerinin 1,4 milyon kişinin yaşadığı Harkiv'de, potansiyel olarak şehrin ortasında bazı görüntülerini gördük ancak şehri ellerinde tutmuyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Wallace ayrıca Kiev'e yaklaşan bir Rus konvoyunun da çeşitli nedenlerle muhtemelen durduğunu ifade etti.

"Rus yetkililer, yaptırımlardan zarar göremeyecekleri konusunda netler"

Wallace, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımların Rusya'ya etkisi sorulduğunda, Rus ekonomisinin bunlardan önemli ölçüde etkileneceğini belirterek, "Umursuyor mu? Açıkçası o (Putin) yaptırımları umursamıyor." ifadesini kullandı.

Rus yetkililerle daha önce yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunan Wallace, "Rus halkının benimkinden (İngiliz halkı) veya Avrupalılardan daha fazla acı çekebileceği ancak yaptırımlardan zarar göremeyecekleri konusunda netler." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Putin'in Batı yaptırımlarını umursamadığını söyledi - Son Dakika


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