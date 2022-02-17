Üye Girişi
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı

17.02.2022 23:46
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı.

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

Savunma Bakanlığı, "Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir" başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya'nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yine de çatışmayı önleyebileceğini ve barışı korumayı seçebileceğini ifade etti.

(İHA)

YORUMLAR
500

England, Ukrayna, İşgal, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:06 Talihsizlik üstüne talihsizlik yaşıyor! Önceki günlerde ayağını sakatlayan Gülben Ergen şimdi de kaburga kemiğini çatlattı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
22:33 İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaptı!
22:29 İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
22:11 PFDK, ceza yağmuruna tuttu! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 113 bin TL ödeyecek
21:56 Megastar Tarkan'ın Geççek şarkısı müzikseverlerle buluştu! İşte politik mesaj olarak yorumlanan o sözler
21:53 Yapılan eleştiri maçı solladı! Ömer Üründül'e çok sinirlenen Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu
21:38 CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 00:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement