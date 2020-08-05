Son dakika haber... İnkumu tatil beldesinde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından İnkumu'nda genel temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Yol ve kaldırımların dezenfektan ile yıkandığını, kafe, lokanta gibi iş yerlerinin dezenfekte edildiğini ifade eden Akın, "Çöp konteynerleri de dezenfekte aracı ile yıkanıyor. Plajda mıntıka temizliği de yapıldı. Değerli halkımızın can güvenliği için koronavirüs salgın tehdidine karşı alınmış kurallara tavizsiz riayet etmelerini rica ediyorum. Alınan kararların ve önlemlerin etkinliğinin artması vatandaşlarımızın hassasiyetine bağlı." dedi.