Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
28.04.2021 11:14
Son dakika haber... İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
İnşaat kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
KAYSERİ - Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde yapılan inşaatın temel kazısında tarihi eser bulunduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri kazıyı durdurdu.
Polis ekipleri kazılan alandan çıkarılan toprak yığınını kepçe yardımı ile dağıtarak incelemelerde bulundu. İnşaat kazısında ortaya çıkan taşlar ve bazı materyallerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleneceği öğrenildi.
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