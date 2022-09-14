Olay, dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesinde meydana geldi. 4 çocuk babası Ali Taşar, inşaatın 1'inci katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taşar, hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Taşar, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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