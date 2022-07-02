Son dakika haber... İNŞAATTAN DÜŞEN KİŞİ İÇİN GELEN SAĞLIK EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI, HASTANEYE 'GEÇ' KALDIRILAN İŞÇİ ÖLDÜ

ELAZIĞ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan Naim Demir (42) için gelen sağlık ekipleri 'geç' kaldıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı, vatandaşların araya girmesinin ardından müdahalede bulunulup hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan zemine düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı. Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler, ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.