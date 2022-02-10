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BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ - Son Dakika

BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

10.02.2022 10:33

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyledi. 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Özer, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısını binde birinin çok altında omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER: 434 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ - Son Dakika
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