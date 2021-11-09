Son dakika haber! "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni" - Detaylar (1) - Son Dakika

Son dakika haber! "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni" - Detaylar (1)
09.11.2021 12:24
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in insansız kara araçlarını incelemesi ve bilgi alması İnsansız kara araçlarının alanda uygulama görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in insansız kara araçlarını incelemesi ve bilgi alması
İnsansız kara araçlarının alanda uygulama görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"ne katıldı. (1)
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