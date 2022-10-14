Son dakika haber | İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı

14.10.2022 18:45
Son dakika haber | İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberi: Kurdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandıran 23 şahıs, Kocaeli ve Sakarya polisinin ortak yürüttüğü operasyonda gözaltına alındı.

Kurdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandıran 23 şahıs, Kocaeli ve Sakarya polisinin ortak yürüttüğü operasyonda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, siber suçların men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda, Kocaeli ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen soruşturmada, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Sakarya'da 20 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 23 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şahıslardan biri hakkında 32 adet, biri hakkında 17 adet, 3 farklı şüpheli hakkında ise birer adet nitelikli dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

100 bin lira nakit para ele geçirildi

Şahısların ikameti ve ofis olarak kullandıkları dairelerde ekipler tarafından yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı, sözleşme, senet ve benzeri doküman ile yaklaşık 100 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Operasyon, Sakarya, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
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