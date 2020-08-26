Son dakika haber... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

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Son dakika gündem haberine göre Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle...

Son dakika haber... İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ, System.String[]

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'nın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş'un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Siirt Adliyesi'nden görüntü-Genel ve detay

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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3 gencin elektrikli bisikletteki tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklete binen üç genç, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Gençlerden birinin, bisikletin önündeki eşya sepetine ters binerek oturması dikkat çekti.

Amatör cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki elektrikli bisiklete binen üç genç, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Gençlerden birinin, elektrikli bisikletin önünde bulunan eşya sepetine binerek sürücüye karşı ters oturması dikkat çekti. Ters oturan genç, bir taraftan sürücünün görüş açısını kapatırken diğer taraftan da kendisini görüntüleyen kameraya el sallayarak gülümsedi. Trafikte tehlike saçarak ilerleyen gençler, rahat tavırlarıyla tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Tehlikeli anların görüntüsü

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), , Kamera: BURSA,

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Ahlaksız paylaşım yapılan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı: Cahillik ettim

SOSYAL medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Yapılan çalışmayla fotoğraflardaki kadının yurt dışında yaşadığı, hesabı ise Gaziantep'ten Yunus E.'nin kullandığı belirlendi. Tepkilerin ardından gözaltına alınan Yunus E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, "Cahillik ettim, çok pişmanım" dedi. Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı. Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Şüphelinin adliye çıkarılmasıŞüphelinin konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Iraklı iş insanı: Yatırım için geldim, dolandırıldım

ANTALYA'da yatırım yapan Iraklı iş insanı Ali Arif Duribal Halboosı, lüks bir siteden ipotekli 9 daire satın aldı. Halboosı, dairelerin üzerindeki ipoteği kaldırmak için müteahhide verdiği 2,5 milyon TL'sinin 'güveni kötüye kullanma suçu' işlenerek alındığını iddia etti.Olay 2018 yılında Konyaaltı ilçesi Hurma mahallesinde meydana geldi. 2017 yılında yapımı tamamlanan lüks bir siteden, 2018 yılında 477 bin dolara 9 daire satın alan Iraklı iş insanı Ali Arif Duribal Halboosı, 77 bin doları kapora olarak verdi. Kalan 2,5 milyon TL'yi de dairelerin üzerindeki ipoteğin kaldırılması için bankaya yatıran Ali Arif Duribal Halboosı, bir süre sonra daireleri satmak isterken ipoteğin kaldırılmadığını fark etti. Banka ile irtibata geçen Ali Arif Duribal Halboosı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Emlak alım satımı yapıyorum. İpotekli 9 daire satın aldım. 477 bin dolara anlaştım. 77 bin dolar kapora verdim. Banka bana 2,5 milyon TL'yi firma hesabına yatırman halinde ipoteği kaldıracağını yazılı olarak bildirdi. 400 bin doları (2.5 milyon) hesaba yatırdım. 1 ay sonrada ipoteği kaldıracağını söyledi. Daireleri satmak istedim ancak üzerinde ipotek olduğu için satamadım. Defalarca aramama rağmen bankadan ipoteğin kaldırılması yönünde yanıt alamadım. Ben ne zaman bankayı arasam bu kez firma beni arayarak bankayı neden sürekli aradığımı sorguladı. İpoteği Alanya şubesinin değil, genel müdürlüğün kaldıracağını söyleyerek bir daha bankayı aramamam söylendi. Sonrasında ise telefonlarına ulaşamadım."Aradan iki yıl geçmesine rağmen ipoteğin kaldırılmadığını sözlerine ekleyen Ali Arif Duribal Halboosı, "Ben yabancıyım. Türkiye'ye iş yapmak için geldim. Türkiye kanunlarına güvenerek buraya geldim ama maalesef dolandırıldım. Bana yardımcı olsunlar. Hatta birçok iş insanı korkularından Türkiye'ye yatırım yapamıyorlar" diye konuştu.Avukat Serdar Altuntaş ise müvekkilini dolandıran firma hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçuyla yaptıkları suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını, adı geçen bankanın müvekkiline ait dairelere icra emri çıkardığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ali Arif Duribal Halboosı röpIraklı iş insanının 9 daire satın aldığı sitenin havuz başında detay görüntüleriSiteden detay görüntüler

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Hasköy Göleti'ndeki yavru balıklar da kurtarılamadı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti'nde, su seviyesinin azalması ve sıcak havayla birlikte sudaki oksijen oranının  düşmesi sonucu yaşanan balık ölümlerinde, yavru balıklar da kuratılamadı. 2 gündür su takviyesi yapılan göldeki tüm balıklar öldü.  Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Göleti'nde yaşanan balık ölümleri önceki gün ortaya çıktı. Kıyıya vuran ölü balıkları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Bursa İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonunda da yağışın olmaması, gölden tarımsal sulama yapılması ile hava sıcaklığı nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin düşük olduğu saptandı. Suda yapılan ölçümde, balıkların yaşaması için gerekli olan litrede 5 miligram oksijenin litrede 0.2 miligram olduğu ortaya çıktı. Balık ölümlerinin de sudaki oksijen seviyesinin düşük olmasına bağlı olduğu saptandı.YAVRU BALIKLAR İÇİN MÜCADELE EDİLDİGölde canlı kalan çoğunluğu yavru olan balıkların kurtarılması için harekete geçildi. Son 2 günde göle tankerler ile su takviyesi yapıldı. Ancak su seviyesi ve oksijen oranı yükseltilemedi. Canlı kalan tüm balıklar da öldü.'ÖLÜ BALIKLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu bölgeye kötü koku yayılırken, Ülkü Köyü Mahallesi Muhtarı Taner Bayrak, "Balık ölümleri 10 gün önce başladı. Önce büyük balıklar ardından da küçük balıklar ölmeye başladı. Nedeni havaların kurak gitmesi. Gölümüz, bu kış tam dolmadı. Çiftçiler motorlarla gölden su çekti. Bunun da etkisi büyük. Yetkililerden ölü balıkların kaldırılmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi ekipleri, su seviyesini yükseltmek için çok çalıştı, tankerlerle su getirdiler ancak olmadı. Gölün çevresi çok kötü kokuyor. Rüzgar da kokuyu çevreye yayıyor" dedi.

Musa Orhan, Beşiri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:03

Kaynak: DHA

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